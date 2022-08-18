Бату Хасиков поздравил Юрия Зайцева с победой на выборах главы Республики Марий Эл

Напомним, что в 2019 году Юрий Зайцев был назначен на должность Председателя Правительства Калмыкии. В мае этого года он стал временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл. А накануне, 11 сентября, там состоялись выборы на должность главы региона, в которых Юрий Зайцев одержал победу.



"Юрий Викторович — настоящий лидер по своей природе. Он умеет работать и не боится сложных тем. Это настоящий пример грамотного, внимательного руководителя. Уверен, сплотив вокруг себя сильную команду, он добьётся высоких результатов в доверенном ему Президентом регионе. И он готов к этому пути!" - пишет у себя в социальных сетях Глава Калмыкии.



Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.