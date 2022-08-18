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12 сентября, 13:28
НовостиПолитика

Бату Хасиков поздравил Юрия Зайцева с победой на выборах главы Республики Марий Эл

Бату Хасиков поздравил Юрия Зайцева с победой на выборах главы Республики Марий Эл

Напомним, что в 2019 году Юрий Зайцев был назначен на должность Председателя Правительства Калмыкии. В мае этого года он стал временно исполняющим обязанности главы Республики Марий Эл. А накануне, 11 сентября, там состоялись выборы на должность главы региона, в которых Юрий Зайцев одержал победу.

"Юрий Викторович — настоящий лидер по своей природе. Он умеет работать и не боится сложных тем. Это настоящий пример грамотного, внимательного руководителя. Уверен, сплотив вокруг себя сильную команду, он добьётся высоких результатов в доверенном ему Президентом регионе. И он готов к этому пути!" - пишет у себя в социальных сетях Глава Калмыкии.

Фото из телеграм-канала Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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