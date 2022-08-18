Калмыцкий лучник завоевал золотую медаль на международных соревнованиях

Состязания по конной стрельбе из лука проходили с 7 по 12 сентября в Монголии. На третий день сборная России заняла первые места в командной категории. Представителем от Калмыкии выступил Хонгр Уладаев.



Фото из телеграм-канала Администрации Малодербетовского РМО.