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12 сентября, 12:26
НовостиСпорт

Калмыцкий лучник завоевал золотую медаль на международных соревнованиях

Калмыцкий лучник завоевал золотую медаль на международных соревнованиях

Состязания по конной стрельбе из лука проходили с 7 по 12 сентября в Монголии. На третий день сборная России заняла первые места в командной категории. Представителем от Калмыкии выступил Хонгр Уладаев.

Фото из телеграм-канала Администрации Малодербетовского РМО.

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