Калмыцкий лучник завоевал золотую медаль на международных соревнованиях
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Состязания по конной стрельбе из лука проходили с 7 по 12 сентября в Монголии. На третий день сборная России заняла первые места в командной категории. Представителем от Калмыкии выступил Хонгр Уладаев.
Состязания по конной стрельбе из лука проходили с 7 по 12 сентября в Монголии. На третий день сборная России заняла первые места в командной категории. Представителем от Калмыкии выступил Хонгр Уладаев.
Фото из телеграм-канала Администрации Малодербетовского РМО.