Премьера в Русском театре драмы и комедии

Режиссер Зураб Нанобашвили представит «Грозу» Островского. Сегодня состоится генеральная репетиция. В постановке занята почти вся труппа. По словам генерального директора Виктора Хаптаханова, счастливы, что «Гроза» будет впервые представлена на калмыцкой сцене 15 и 22 января. Александр Бедишов сегодня встретился с известным постановщиком.

«Отчего люди не летают?! Я говорю, отчего люди не летают так, как птицы?» - этот монолог Катерины, главной героини пьесы Александра Островского «Гроза», на протяжении 150 лет никого не оставляет равнодушным. Молодая замужняя женщина, мечтающая о любви и настоящих чувствах, бросается с головой в новые отношения, наплевав на приличия и забыв об общественном мнении. Она мечтает о счастье и внутренней свободе, как и все люди на Земле.

По словам генерального директора Русского театра драмы и комедии Виктора Хаптаханова, пьеса 19 века не теряет своей актуальности и сегодня. Спектакль - о вечном. Об этом говорит и главный постановщик – Заслуженный артист России, лауреат конкурсов «Золотая маска» и «Голоса истории», кавалер Ордена Дружбы - Зураб Нанобашвили.

Кроме Грозы Островского в постановке Зураба Анзоровича зрители увидят еще одну постановку – «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Она также состоится в январе на сцене Русского театра. Одну из главных ролей в спектакле представит Виктор Хаптаханов.

Таким образом, сотрудничество с ведущим театральным режиссером страны продолжается. Дело в том, что Зураб Нанобашвили – известен нашему зрителю постановками «Мне скучно бес» и «Публике смотреть воспрещено», которые он осуществил в Калмыкии 20 лет назад. Зураб Нанобашвили родом из Грузии. Выпускник факультета режиссуры Тбилисского театрального института им. Шота Руставели свой дипломный спектакль «Тринадцатая звезда» поставил в Ивановском драматическом театре, который позже и возглавил.