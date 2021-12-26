Бату Хасиков сегодня провёл заседание правительства с участием руководителей муниципалитетов

Обсудили ключевые задачи на год. В прошлом году на решение приоритетных экономических и социальных задач привлекли более 5,6 миллиардов в рамках нацпроектов и Индивидуальной программы развития. В 2020 году сумма была меньше на 350 миллионов рублей. За год построили и отремонтировали более 20 социально-значимых объектов.

Также ввели 114 тысяч квадратных метров жилья. Для оказания своевременной медпомощи закупили новое и современное оборудование.

"Все эти меры направлены на последовательное развитие экономики и создание условий для того, чтобы наши жители могли реализоваться в родной республике.

В наступившем году продолжим развивать эти направления. Отдельно отмечу одно из главных достижений прошлого года — снижение тарифов на электроэнергию для юрлиц" - отметил Глава региона.

Сегодня Калмыкия находится на втором месте среди регионов Юга России с самыми низкими тарифами.