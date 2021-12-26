«Свет и воздух»

Выставка под таким названием открылась сегодня в Национальном музее Калмыкии.

Работы московской художницы Валентины Диффинэ-Кристи выполнены в стиле «духовный импрессионизм», основателем которого и является автор.

В экспозицию вошли более 30 произведений, среди которых пейзажи, натюрморты и типичные для советского реализма портреты рабочих. Все желающие могут соприкоснуться с незабываемым миром русского импрессионизма. Выставка продлится до 9 февраля.