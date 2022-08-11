Премьера нового сезона грандиозного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!»

2 сентября в 21:30 на телеканале «Россия» стартует четвертый сезон популярного вокального шоу «Ну-ка, все вместе!». Сергей Лазарев и целая сотня жюри вновь соберутся на 12-ти метровой стене, чтобы услышать и оценить ярких, самобытных и невероятно талантливых исполнителей. Ведущий шоу – народный артист России Николай Басков. В новом сезоне появятся 2 полуфинала, которые дадут возможность участникам лучше раскрыться, показать себя в разных жанрах и укрепить свои позиции в финале. По традиции, в каждом выпуске сотня будет усиливаться приглашенными суперзвёздами. Телезрителей ждут выступления Филиппа Киркорова, Елены Ваенги, Алсу, Дмитрия Маликова, Кристины Орбакайте, Олега Газманова, Любови Успенской, Алексея Воробьева, Burito и группы Artik&Asti.

Николай Басков: «Шоу «Ну-ка, все вместе!» – уникальное явление на российском телевидении! Это одна из самых красивых, эмоциональных, а, самое главное, непредсказуемых программ. Третий сезон имел колоссальный успех и, конечно, мы все ждали продолжения. Заявить о себе на сцене нашего шоу – большая удача и хороший трамплин для любого артиста. Главное – совладать с волнением. Даже я, однажды оказавшись перед нашей сотней с новой песней, поддался эмоциям и, признаюсь, переволновался».

В каждом выпуске на сцене шоу «Ну-ка, все вместе!» за выход в финал сражаются восемь участников. Перед ними стоит сложная задача – поднять с места целую сотню жюри. Чем больше голосов со стены присоединится к песне – тем больше шансов на победу у ее исполнителя. Когда на кону стоит кубок шоу, 1 миллион рублей и собственный оригинальный сингл с ротацией в эфире «Нового Радио» – за это стоит побороться! Ограничений по музыкальным стилям и аранжировкам нет, в репертуаре – только суперхиты! Однако, за три сезона существования шоу поднять сотню удалось только шести вокалистам.

Сергей Лазарев: «Каждый раз перед стартом нового сезона я говорю, что буду судить еще строже, но в этот раз, мне кажется, было самое сложное судейство. Каждый финал - это мучительный выбор, кому отдать победу… Все исполнители невероятно талантливы! Нас ждет очень сильный сезон. Кстати, в этот раз в шоу появилось нововведение - два полуфинала. Не знаю, упростит ли это задачу сотне, или, наоборот, сделает выбор максимально сложным».

В новом сезоне решать судьбу исполнителей будут как опытные члены сотни, так и новые лица. В жюри нового сезона: Родион Газманов, Дмитрий Колдун, Авраам Руссо, Надя Ручка, Таня Терешина, Жан Милимеров, Этери Бериашвили, Алексей Глызин, Наталья Гулькина, «Сестры Зайцевы», Наталья Власова, Согдиана, Светлана Мастеркова, MIA BOYKА, Артур Бабич, Саша Стоун, Миша Konfuz, Антон Зацепин, Ирина Ортман, Михаил Гребенщиков, Арсений Бородин, Евгения Отрадная, DJ Грув, Бьянка и многие другие!