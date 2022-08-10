Новые школьные автобусы и машины скорой помощи скоро появятся в Калмыкии

Как сообщает Правительство республики, уже в этом году ожидается поступление 20 укомплектованных автомобилей скорой медицинской помощи и 17 новых автобусов для перевозок школьников.



Всего в регионы страны направят 3 тысячи школьных автобусов и 1 тысячу машин скорой помощи. На закупку последних выделят 6 миллиардов рублей. На эту сумму будет приобретено 1 254 спецмашины для сельских поселений, в том числе посёлков городского типа и малых городов России, что повысит доступность медицинской помощи для их жителей.



Фото из телеграм-канала Правительства РК.