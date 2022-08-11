Межрелигиозный диалог как основа мира на Балканах

Администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг принял участие в международной научно-практической конференции во Владикавказе. В мероприятии приняло участие более ста представителей разных религий из 17 стран мира.



«Обсудили вопросы недопустимости деструктивного использования религиозного и национального факторов в достижении геополитических интересов. Поднимали тему межрелигиозного диалога как фактора социально-политической стабильности в различных регионах мира, в частности недопущения конфликта между косовскими албанцами и сербами. Были выдвинуты конкретные инициативы, принята резолюция», - сообщает пресс-служба «Золотой обители Будды Шакьямуни».



Фото из аккаунта Центрального Хурула Калмыкии.