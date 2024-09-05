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9 сентября, 09:48
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Молодежь Калмыкии приняла участие в крупном Молодежном образовательном форуме «БерегА» в Астрахани

Молодежь Калмыкии приняла участие в крупном Молодежном образовательном форуме «БерегА» в Астрахани

Цель мероприятия - сформировать кадровый резерв. Участники прошли собеседования с потенциальными работодателями и разработали методические пособия для начинающих специалистов.

Как сообщили в пресс-службе агентства по делам молодежи, ребята получили бесценный опыт и новые знания, которые помогут им в дальнейшем профессиональном развитии.

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Фото: Агентство по делам молодёжи Республики Калмыкия

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