Молодежь Калмыкии приняла участие в крупном Молодежном образовательном форуме «БерегА» в Астрахани

Цель мероприятия - сформировать кадровый резерв. Участники прошли собеседования с потенциальными работодателями и разработали методические пособия для начинающих специалистов.

Как сообщили в пресс-службе агентства по делам молодежи, ребята получили бесценный опыт и новые знания, которые помогут им в дальнейшем профессиональном развитии.

Фото: Агентство по делам молодёжи Республики Калмыкия