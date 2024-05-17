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20 мая, 20:24
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Сегодня стартовало предварительное голосование «Единой России», которое определит кандидатов от партии в Элистинское городское собрание

Сегодня стартовало предварительное голосование «Единой России», которое определит кандидатов от партии в Элистинское городское собрание

Среди участников – представители различных сфер деятельности, в том числе культуры. Кандидатом стал и сопредседатель реготделения ОНФ, председатель региональной «Ассамблеи народов России» Евгений Бембеев.

Он вносит большой вклад в сохранение и популяризацию старокалмыцкой письменности «тодо бичг». Наша съёмочная группа побывала на одном из его мастер-классов в столичной 12 школе.

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