Сегодня стартовало предварительное голосование «Единой России», которое определит кандидатов от партии в Элистинское городское собрание

Среди участников – представители различных сфер деятельности, в том числе культуры. Кандидатом стал и сопредседатель реготделения ОНФ, председатель региональной «Ассамблеи народов России» Евгений Бембеев.

Он вносит большой вклад в сохранение и популяризацию старокалмыцкой письменности «тодо бичг». Наша съёмочная группа побывала на одном из его мастер-классов в столичной 12 школе.