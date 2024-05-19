  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
21 мая, 08:37
НовостиСобытие

В эти минуты в Элисте начали работу представители Южно – Российской парламентской Ассоциации

В эти минуты в Элисте начали работу представители Южно – Российской парламентской Ассоциации

С самого утра у депутатов законодательных собраний запланированы заседания комитетов, а после полудня - Совета и конференция ЮРПА.

В центре внимания участников – обращения и инициативы по совершенствованию системы образования, жилищного, трудового, природоохранного и земельного законодательства, а также вопросы социальной адаптации военнослужащих, дела ветеранов и патриотическое воспитания. Депутаты заксобраний южных регионов с экскурсией посетят в Элисте Центр военно – спортивной подготовки «Воин», тематическую выставку.

Южно – Российская парламентская Ассоциация создана в 2001 году по предложению Полномочного представителя Президента в ЮФО как консультативно – совещательный орган для деятельности в едином правовом пространстве, а также для установления межпарламентского сотрудничества.

Первая конференция прошла в донской столице, а полный состав образовался уже спустя 4 года.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия