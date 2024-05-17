О происшествиях на дорогах республики

На минувшей неделе зарегистрировано 5 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести. Вечером 16 мая элистинец, управляя автомашиной Ниссан-Альмера, двигаясь по столичной улице Буденного, совершил наезд на 57-летнего пешехода, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате мужчина с травмами доставлен в медучреждение.

При надзоре за дорожным движением задержано и отстранено от управления 22 нетрезвых водителей. На основании информации, полученной в режиме автоматической фото-видео фиксации сотрудниками Госавтоинспекции вынесено свыше 15 тысяч постановлений об административных правонарушениях.