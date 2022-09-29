Стартовал региональный этап Всероссийского конкурса. В нем могут принять участие журналисты и авторы публикаций, фоторепортажей и различных материалов. У них есть возможность проявить себя в нескольких номинациях.
Это "Лучший телесюжет", "радиосюжет" и "Лучший материал в интернет-СМИ". Отличившемуся журналисту по итогам конкурса будет присужден Гран-при.
7 декабря, 11:09
Представители СМИ Калмыкии могут принять участие в конкурсе на лучшее освещение деятельности Федеральной службы судебных приставов
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