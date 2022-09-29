День Героев Отечества

Сегодня в Элисте состоялась торжественная церемония открытия барельефа Героя России Мингияна Лиджиева. Мероприятие приурочено к празднованию Дня героев Отечества. Напомню, Лиджиев посмертно стал 25-м уроженцем Калмыкии, удостоенным золотой звезды. Также на митинге чествовали участников специальной военной операции, награды военным вручил глава республики Бату Хасиков.

Специально для участия в торжественной церемонии из зоны СВО прибыл сослуживец Мингияна Лиджиева, очевидец его подвига Роман Нохашкиев.