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9 декабря, 14:52
Новости

День Героев Отечества

День Героев Отечества

Сегодня в Элисте состоялась торжественная церемония открытия барельефа Героя России Мингияна Лиджиева. Мероприятие приурочено к празднованию Дня героев Отечества. Напомню, Лиджиев посмертно стал 25-м уроженцем Калмыкии, удостоенным золотой звезды. Также на митинге чествовали участников специальной военной операции, награды военным вручил глава республики Бату Хасиков.

Специально для участия в торжественной церемонии из зоны СВО прибыл сослуживец Мингияна Лиджиева, очевидец его подвига Роман Нохашкиев.

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