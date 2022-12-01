Международный женский день позади

А те, кто еще не успел вручить подарок, может преподнести сегодня билет на спектакль. С 8 по 12 марта в русском театре проходит фестиваль "5 вечеров с театральными критиками". Зрители смогут оценить целых 9 постановок. Сегодня вниманию публики будет представлена Романтическая сказка по пьесе Сергея Козлова "По зелёным холмам океана".



Она повествует о старом морском волке, который мечтает увидеть весь мир. Вместе с Зайцем они поднимут паруса мечты и отправятся в кругосветное путешествие.