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9 марта, 09:41
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Международный женский день позади

Международный женский день позади

А те, кто еще не успел вручить подарок, может преподнести сегодня билет на спектакль. С 8 по 12 марта в русском театре проходит фестиваль "5 вечеров с театральными критиками". Зрители смогут оценить целых 9 постановок. Сегодня вниманию публики будет представлена Романтическая сказка по пьесе Сергея Козлова "По зелёным холмам океана".

Она повествует о старом морском волке, который мечтает увидеть весь мир. Вместе с Зайцем они поднимут паруса мечты и отправятся в кругосветное путешествие.

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