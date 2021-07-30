Представители оргкомитета Всероссийского грантового конкурса «Сквозные образовательные траектории» побывали в Элисте

Комиссия побывала в стенах детского сада № 16 «Бадм цецг», где воспитатели учреждения провели мастер-классы по рисованию, занятие по калмыцкому языку. А малыши блеснули знаниями благопожеланий, шавашей, стихов, песен. И исполнили национальные танцы.

Всероссийский конкурс грантовых проектов проводится для педагогов, руководителей и команд образовательных организаций. Это механизм отбора, поддержки и комплексного сопровождения проектов, которые направлены на развитие системы. Цель конкурса - выявление успешных практик, которые можно использовать для повышения качества общего и дошкольного образования.