Национальный музей имени Пальмова получил редкий подарок от известного мастера по изготовлению масок для Мистерии ЦАМ

Работами Сергея Панчешного пополнилась и коллекция Центрального хурула Калмыкии. Новые экспонаты уже радуют посетителей.

Их мастер передал в начале 2000-х годов. Сотрудник Мурманского драматического театра Северного флота уже более тридцати лет занимается изготовлением буддийских масок. За это время, говорит, создано около сотни. Коллекцию хурула мастер пополнил еще один своим творением. Это Ямантаки – просветленное существо, победившее бога смерти.

А Национальному музею Калмыкии Сергей Панчешный подарил маску божества Бегдзе. Над ней мастер трудился почти два месяца. Говорит, технология простая, но требует немало терпения, сосредоточенности и времени. Впрочем, помогает богатый опыт и любовь к искусству.

Бегдзе или Джамсаран – это добуддийский тибетский и монгольский бог войны. В переводе его имя означает «скрытая кольчуга». Сотрудник музея Мария Дорджиева рассказала одну из легенд об этом персонаже.

«Жили когда-то два брата. Старший брат был приверженцем буддизма, второй никак не соглашался. Ну и так они договорились, после долгих уговоров. Младший брат сказал: «Я приму буддизм, если ты станешь Буддой. Прошли времена. Старший брат стал Буддой Шакьямуни. А второй, по легенде, родился из кораллового яйца. И поэтому его маска всегда покрывается с имитацией или самими кораллами»

И Бегдзе, и Ямантаки - традиционные персонажи мистерии ЦАМ. Это торжественное религиозное служение в виде танца мистического содержания. Монахи в костюмах масках божественных существ буддийского пантеона, с помощью символических жестов и движений рассказывают о победе Учения Будды над злыми духами, жизни над смертью. До революции традиция его исполнения существовала и в Калмыкии. Однако, была утрачена в годы репрессий и больших потрясений. Но сейчас Мистерия ЦАМ возрождается. А потому, коллекция масок будет пополняться.