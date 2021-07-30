Представители медучреждений республики встретились с журналистами

Встреча организована в рамках празднования Всемирного деня безопасности пациентов.

Медики рассказали о том, какие меры принимаются сегодня для того, чтобы обращение к врачу не повлекло негативные последствия для больных.

В первую очередь, речь шла об обеспечении эпидемиологической безопасности. Так, по словам представителей Перинатального центра, практически все сотрудники учреждения прошли вакцинацию от COVID-19. Для разделения потоков здоровых пациенток и новорождённых от тех, у кого есть подтверждённый диагноз коронавирус, организованы фильтр-боксы. Роды у зараженных женщин проходят на базе Республиканской больницы. Также у беременных есть возможность по желанию сделать прививку от коронавируса.

Кроме того, речь шла и о таких немаловажных аспектах, как хирургическая и лекарственная безопасность пациентов.