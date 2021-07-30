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16 сентября, 16:20
НовостиЗдравоохранение

Представители медучреждений республики встретились с журналистами

Представители медучреждений республики встретились с журналистами

 

Встреча организована в рамках празднования Всемирного деня безопасности пациентов.

Медики рассказали о том, какие меры принимаются сегодня для того, чтобы обращение к врачу не повлекло негативные последствия для больных.

В первую очередь, речь шла об обеспечении эпидемиологической безопасности. Так, по словам представителей Перинатального центра, практически все сотрудники учреждения прошли вакцинацию от COVID-19. Для разделения потоков здоровых пациенток и новорождённых от тех, у кого есть подтверждённый диагноз коронавирус, организованы фильтр-боксы. Роды у зараженных женщин проходят на базе Республиканской больницы. Также у беременных есть возможность по желанию сделать прививку от коронавируса.

Кроме того, речь шла и о таких немаловажных аспектах, как хирургическая и лекарственная безопасность пациентов.

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