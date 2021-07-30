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16 сентября, 15:32
НовостиСтроительствоСпорт

В населенных пунктах Калмыкии появляются новые спортивные объекты

В населенных пунктах Калмыкии появляются новые спортивные объекты

Так, в посёлке Шин-Мер на базе местной школы открыли футбольное поле.

Проект реализован в рамках региональной программы  «Успех каждого ребёнка» Нацпроекта «Образование». Теперь новое поле с искусственным покрытием будет долго радовать шинмерских футболистов.

Новая площадка для футболистов открылась  и в посёлке Ики-Бухус Кетченеровского района.

Футбольное поле с искусственным покрытием – то, чего долго ждали ики-бухусовцы, ведь футбол – один из любимых видов спорта в посёлке.

Теперь, новый стадион с беговой дорожкой станут новым центром притяжения молодёжи. А водоотвод и освещение по периметру позволит играть на поле и днём и ночью, а также увеличит долговечность спортивного объекта.

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