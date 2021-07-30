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16 сентября, 17:23
НовостиСобытиеЗдравоохранение

Специалистам регионального Управления Роспотребнадзора вручены почетные грамоты республиканского Правительства

Специалистам регионального Управления Роспотребнадзора вручены почетные грамоты республиканского Правительства

Это благодарность за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и добросовестную работу. В этом году государственной санитарно-эпидемиологической службы России исполнилось 99 лет. Сейчас все силы брошены на борьбу с COVID-19.

Главный федеральный инспектор по Калмыкии Аппарата полномочного представителя Президента в ЮФО Александр Беляев поблагодарил более двухсот сотрудников службы за высокую компетентность, преданность профессии и пожелал достижения новых высот в благородной деятельности по защите здоровья и благополучия населения региона.

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