Представители Калмыкии приняли участие в работе 23-го Всемирного русского народного собора

Его провели в Москве на тему "Православие и мир в 21 веке". Программа форума включала в себя пленарное заседание и секции по различным направлениям. На них выступали ведущие общественные деятели, политики и ученые. Собравшимся в зале церковных соборов храма Христа Спасителя направил приветствие Президент Владимир Путин.



Делегацию регионального отделения возглавил архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. Как сообщили в епархии, в ее составе также были старший администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг, депутат ЭГС Олег Пюрбеев и атаман калмыцкого казачьего округа Алексей Андреев.