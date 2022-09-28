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27 октября, 12:03
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Представители Калмыкии приняли участие в работе 23-го Всемирного русского народного собора

Представители Калмыкии приняли участие в работе 23-го Всемирного русского народного собора
Его провели в Москве на тему "Православие и мир в 21 веке". Программа форума включала в себя пленарное заседание и секции по различным направлениям. На них выступали ведущие общественные деятели, политики и ученые. Собравшимся в зале церковных соборов храма Христа Спасителя направил приветствие Президент Владимир Путин.

Делегацию регионального отделения возглавил архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан. Как сообщили в епархии, в ее составе также были старший администратор Центрального хурула Йонтен-гелюнг, депутат ЭГС Олег Пюрбеев и атаман калмыцкого казачьего округа Алексей Андреев.
 
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