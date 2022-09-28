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27 октября, 12:19
Новости

Представители ВГТРК "Калмыкия" примут участие в мультимедийном марафоне "Национальный характер", приуроченном ко Дню народного единства

Представители ВГТРК "Калмыкия" примут участие в мультимедийном марафоне "Национальный характер", приуроченном ко Дню народного единства

Его главная цель – написать грандиозную этнографическую и историческую летопись державы, которая стала экономическим и культурным мостом, объединившим Евразийский континент.

Праздничный онлайн-марафон охватит 8 федеральных округов и все региональные филиалы Всероссийской государственной телерадиокомпании. Начало большого этнографического и культурного путешествия сквозь столетия – 4 ноября.

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