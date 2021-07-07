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27 июля, 15:28
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Очередная победа юного шахматиста Романа Шогджиева

Очередная победа юного шахматиста Романа Шогджиева

6-летний мальчик занял первое место на этапе кубка «Умные дети – сильная Россия», который проходил в Москве. Несмотря на упорное сопротивление соперников, Рома набрал 8 очков из 9-ти возможных и опередил сорока двух участников с рекордным отрывом от ближайших преследователей в полтора очка. Таким образом, одержав 3 победы подряд в значимых соревнованиях, юный спортсмен почти наверняка обеспечил себе выход в финал Детского кубка России, который состоится в декабре в Ярославле. Туда приедут 8 лучших шахматистов страны в каждой возрастной группе.

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