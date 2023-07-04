Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила жителей Калмыкии с Днем Республики

«Более четырех столетий Калмыкия делит одну судьбу с Российским государством. На нашем историческом пути были тяжелые испытания, яркие победы, и жители региона всегда вносили вклад в защиту рубежей Отечества, реализацию его экономических интересов», - отметила глава палаты регионов.

По ее словам, в республике дорожат культурным наследием, сохраняют приверженность обычаям предков, поддерживают национальные виды спорта, народные промыслы и ремесла.

Матвиенко напомнила, что регион имеет все возможности для дальнейшего развития по основным направлениям индустриальной специализации, перспективы в туристско-рекреационной сфере и альтернативной энергетике.

Она выразила уверенность в том, что республика продолжит активно участвовать в решении общенациональных задач.

Фото: Администрация города Элисты