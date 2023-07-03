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5 июля, 16:40
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Региональное отделение Соцфонда компенсирует работодателям Калмыкии 20 процентов расходов на охрану труда

Региональное отделение Соцфонда компенсирует работодателям Калмыкии 20 процентов расходов на охрану труда

Сообщили сегодня в телеграм-канале ведомства. Для этого необходимо до 1 августа сдать документы и получить возврат средств на профилактику производственного травматизма и профзаболеваний. Их, к примеру, можно направить на специальную оценку условий труда и периодические медосмотры сотрудников. Эти средства вернутся за начисленные страховые взносы в 2022 году.

Как отметил начальник отдела страхования профессиональных рисков регионального Соцфонда Алдар Санджиев, на сегодня подано одиннадцать заявлений на получение финансирования. Ежегодно в Калмыкии на эти цели направляется около пяти миллионов рублей. Подать заявление и сдать документы необходимо через портал госуслуг.

Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия

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