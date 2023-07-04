Полпред президента России в ЮФО Владимир Устинов поздравил жителей Калмыкии с Днем республики

«Уважаемый Бату Сергеевич! Сердечно поздравляю вас и всех жителей региона с Днем Республики Калмыкия! Этот государственный праздник — главный символ неразрывного единства судеб русского и калмыцкого народов, богатых традиций мира и согласия в многонациональной Калмыкии. Славная историческая преемственность является основой стабильного развития, залогом успеха и процветания республики».

Устинов подчеркнул, что современная Калмыкия органично сочетает в себе национальную самобытность и динамическое развитие. По его словам, в республике ширится спектр возможностей для привлечения инвестиций в приоритетные отрасли экономики, а также регион обладает развитым животноводством, солидной научно-образовательной базой, значительным туристическим потенциалом.

«От всей души желаю всем жителям Калмыкии мира, добра и всего самого наилучшего!», — добавил полпред президента России в ЮФО.