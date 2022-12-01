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13 апреля, 14:19
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В Яшалтинском районе по постановлениям прокурора двое руководителей учреждений привлечены к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

В Яшалтинском районе по постановлениям прокурора двое руководителей учреждений привлечены к административной ответственности за нарушение антикоррупционного законодательства

Прокуратура Яшалтинского района провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.
Установлено, что двое руководителей учреждений района приняли на работу по трудовому договору двух бывших муниципальных служащих, ранее осуществлявших свою трудовую деятельность в районной администрации, при этом вопреки требованиям закона в установленный десятидневный срок об этом в орган местного самоуправления не сообщили.

Прокуратурой района в отношении двух руководителей учреждений возбуждены дела об административном правонарушении по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего), материалы направлены для рассмотрения в мировой суд.

Постановлениями мирового судьи судебного участка Яшалтинского судебного района двое руководителей учреждений признаны виновными и им назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей каждому.

Сообщила старший помощник прокурора республики Кубанова Э.И.

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