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11 августа, 14:48
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Председатель правительства Республики Гиляна Босхомджиева провела рабочее совещание по подготовке памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию депортации калмыцкого народа

Председатель правительства Республики Гиляна Босхомджиева провела рабочее совещание по подготовке памятных мероприятий, приуроченных к 80-летию депортации калмыцкого народа

Они пройдут в районных муниципальных образованиях и Элисте. В рамках мероприятия состоится показ оперы Аркадия Манджиева «Калмычка», спектакля «Араш», хореографического спектакля «Прерванный вальс». Запланировано также проведение республиканского конкурса «Тринадцать лет, тринадцать дней» и фестиваля. В школах будут проведены: акция, тематические уроки, книжные выставки.

В межрегиональной научно-практической конференции «Депортация в судьбах репрессированных народов» примут участие деятели науки, молодые ученые.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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