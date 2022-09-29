12 школьников Калмыкии стали победителями Национальной технологической олимпиады Джуниор

Награждение прошло в преддверии новогодних праздников. Все школьники учатся в разных школах, но это не помешало им объединиться в команду и максимально продвинуться вперед в решении комплексной и объемной инженерно-технологической задачи Олимпиады.



Ребята сумели пройти сложные и серьёзные испытания, достойно представили не только свою команду, но и республику.



Фото из соцсетей Минцифры Калмыкии