28 декабря, 10:02
12 школьников Калмыкии стали победителями Национальной технологической олимпиады Джуниор
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Награждение прошло в преддверии новогодних праздников. Все школьники учатся в разных школах, но это не помешало им объединиться в команду и максимально продвинуться вперед в решении комплексной и объемной инженерно-технологической задачи Олимпиады.
Награждение прошло в преддверии новогодних праздников. Все школьники учатся в разных школах, но это не помешало им объединиться в команду и максимально продвинуться вперед в решении комплексной и объемной инженерно-технологической задачи Олимпиады.
Ребята сумели пройти сложные и серьёзные испытания, достойно представили не только свою команду, но и республику.
Фото из соцсетей Минцифры Калмыкии