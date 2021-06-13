7 июля, 20:10
Председатель Избирательной комиссии Калмыкии Бембя Чужаев и ректор КалмГУ Бадма Салаев подписали Соглашение о сотрудничестве
Подписывайтесь на нас в Facebook!
Стороны договорились о взаимодействии в области подготовки специалистов по избирательному праву и избирательному процессу. Соглашение ориентировано на реализацию программ дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки и повышения квалификации.
В рамках Соглашения планируется проводить обучение членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, членов Молодежной избирательной Республики Калмыкия и иных участников избирательного процесса.