Председатель Избирательной комиссии Калмыкии Бембя Чужаев и ректор КалмГУ Бадма Салаев подписали Соглашение о сотрудничестве

Стороны договорились о взаимодействии в области подготовки специалистов по избирательному праву и избирательному процессу. Соглашение ориентировано на реализацию программ дополнительного профессионального образования – профессиональной переподготовки и повышения квалификации.

В рамках Соглашения планируется проводить обучение членов избирательных комиссий, сотрудников правоохранительных органов, членов Молодежной избирательной Республики Калмыкия и иных участников избирательного процесса.