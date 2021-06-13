Бату Хасиков встретился с заместителем Министра спорта России Одес Байсултанов

В рамках встречи обсудили развитие массового спорта и профильных федераций в Калмыкии. Как отметил Хасиков, здесь важна инфраструктура, которую мы планомерно улучшаем. Также необходима мотивация, которая формируется за счёт популяризации.

«На мой взгляд, это комплексная работа, в том числе и личный пример руководителей всех уровней» - подчеркнул Бату Хасиков, Он также дал поручение региональному ведомству: все федерации должны качественно работать над повышением популярности своих видов спорта, используя современные медиа инструменты.