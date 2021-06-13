Для предпринимателей упростилась процедура получения электронной подписи

Во-первых, теперь эта процедура бесплатная. А во-вторых, вся она займет не более 15 минут, в случае, если подан полный пакет документов. Для получения усиленной квалификационной электронной подписи юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и нотариусу в одной из точек выдачи необходимо предоставить паспорт, СНИЛС и номер ИНН.

Адреса выдачи есть на сайте ФНС России. Важно, что эта подпись может быть размещена лишь на сертифицированных носителях. Она выдается на срок 1 год 3 месяца.