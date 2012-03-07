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24 февраля, 12:20
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Ветерану Великой Отечественной войны Александру Сокальскому - 100 лет

Ветерану Великой Отечественной войны Александру Сокальскому - 100 лет

 В эти дни поздравления по случаю 100-летнего юбилея принимает Заслуженный учитель Калмыкии, Почетный работник общего образования России, ветеран Великой Отечественной войны - Александр Антонович Сокальский.

 Он долгие годы проработал в КалмГУ.  Сокальский - в прошлом доцент, кандидат наук кафедры философии Калмыцкого государственного университета. Он около 45 лет живет и работает в Калмыкии.

После ухода на заслуженный отдых возглавлял центр «Одаренные дети» при Министерстве образования республики, руководил кафедрой Калмыцкого филиала Московского государственного гуманитарного университета имени Шолохова, занимался опытно-экспериментальной работой по преобразованию ряда школ в элитарные образовательные учреждения.

Вероломное нападение фашистской Германии он встретил студентом Львовского государственного университета имени Франко. О его трудовом и жизненном пути подробнее смотрите в 14.30.

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