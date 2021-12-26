Предприниматели региона, занятые в сфере туризма, могут получить 1 миллион рублей

Федеральное агентство по туризму объявило сбор заявок на соискание премий Правительства страны в 2022 году.

Премии присуждаются ежегодно за реализацию наиболее эффективных проектов по развитию внутреннего и въездного туризма и объектов туриндустрии.

Бату Хасиков отметил: «Нужно использовать все возможности для развития туризма в республике». Также он подчеркнул, чтов Год культурного наследия народов России регион планирует провести мероприятия и реализовать новые проекты, чтобы больше рассказать о национальных особенностях Калмыкии.