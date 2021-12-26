Калмыцкие поисковики готовят новые экспозиции о Великой Отечественной войне в рамках проекта «Опаленные крылья»

Поддержку им оказывает Федеральное Агентство по делам молодёжи.

Экспозиции будут посвящены 80-летию боев за Дон, 80-летию со дня формирования 27-ой Армии и 80-летию освобождения Элисты.

А составить их помогут воспитанники детского объединения «Школа юного поисковика». Оно с 2018 года действует во Дворце детского творчества.

Ребята принимают участие в поисковых и архивных экспедициях, пополняя экспонатами Музей Боевой Славы, посвящённый 28-ой Армии. Также юные поисковики проводят самостоятельно экскурсии для школьников республики.