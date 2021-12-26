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18 января, 14:10
НовостиПамять

Калмыцкие поисковики готовят новые экспозиции о Великой Отечественной войне в рамках проекта «Опаленные крылья»

Калмыцкие поисковики готовят новые экспозиции о Великой Отечественной войне в рамках проекта «Опаленные крылья»

Поддержку им оказывает Федеральное Агентство по делам молодёжи. 

Экспозиции будут посвящены 80-летию боев за Дон, 80-летию со дня формирования 27-ой Армии и 80-летию освобождения Элисты.  

А составить их помогут воспитанники детского объединения «Школа юного поисковика». Оно с 2018 года действует во Дворце детского творчества.

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Ребята принимают участие в поисковых и архивных экспедициях, пополняя экспонатами Музей Боевой Славы, посвящённый 28-ой Армии. Также юные поисковики проводят самостоятельно экскурсии для школьников республики.

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