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18 января, 14:47
НовостиCOVID-19Общество

Новый перечень медотводов опубликовал Минздрав России

Новый перечень медотводов опубликовал Минздрав России

 Глава ведомства Михаил Мурашко подписал приказ об утверждении нового перечня противопоказаний к прививкам от COVID-19. Временный медотвод могут получить заболевшие ОРВИ или инфекционными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также при обострении хронических болезней.

Бессрочно действует медотвод при аллергии на какой-либо компонент вакцины, анафилактический шок в анамнезе, температура выше 40 градусов,  судорожный синдром.

При онкологических заболеваниях противопоказаны препараты «Эпиваккорона» и «Ковивак». Кормящим матерям и беременным женщинам, помимо вышеперечисленной вакцины не рекомендована иммунизация «Спутником Лайт», «Спутником Лио» и «Спутником М».

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