У жителей Элисты есть возможность попасть на приём к известному хирургу-колопроктологу и онкологу Бадме Башанкаеву

Один из опытнейших российских врачей регулярно оказывает помощь землякам, проводит операции и консультирует пациентов.

В понедельник - 14 июня, известный врач проведёт приём в пятом кабинете Городской поликлиники.

Чтобы попасть на приём – нужно предварительно записаться по телефону - 8-927-598-61-22

А 12 и 13 июня в Лагани будет проведен ограниченный амбулаторный приём пациентов и несколько хирургических операций.