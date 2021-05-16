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11 июня, 13:22
НовостиЗдравоохранение

У жителей Элисты есть возможность попасть на приём к известному хирургу-колопроктологу и онкологу Бадме Башанкаеву

У жителей Элисты есть возможность попасть на приём к известному хирургу-колопроктологу и онкологу Бадме Башанкаеву

Один из опытнейших российских врачей регулярно оказывает помощь землякам, проводит операции и консультирует пациентов. 

В понедельник - 14 июня, известный врач проведёт приём в пятом кабинете Городской поликлиники. 

Чтобы попасть на приём – нужно предварительно записаться по телефону - 8-927-598-61-22

А 12 и 13 июня в Лагани будет проведен ограниченный амбулаторный приём пациентов и несколько хирургических операций.

 

 

 

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