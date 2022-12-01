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27 апреля, 10:28
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185 памятников культурного наследия расположено на территории Калмыкии в настоящее время

185 памятников культурного наследия расположено на территории Калмыкии в настоящее время
Все они находятся в ведении профильного регионального управления Сотрудниками регионального управления по охране объектов культурного наследия уже обследована территория Кетченеровского и мемориалы Сарпинского районов. Активные работы по включению в реестр комплекса улусных больниц князя Гахаева ведутся сейчас и в Городовиковском районе.

Определение собственника старинных зданий и сооружений и оформление охранных актов - обязательное условие для внесения в реестр. Он необходим для изучения при работе археологов, строителей, при создании инфраструктурных объектов.
 
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