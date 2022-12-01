185 памятников культурного наследия расположено на территории Калмыкии в настоящее время

Все они находятся в ведении профильного регионального управления Сотрудниками регионального управления по охране объектов культурного наследия уже обследована территория Кетченеровского и мемориалы Сарпинского районов. Активные работы по включению в реестр комплекса улусных больниц князя Гахаева ведутся сейчас и в Городовиковском районе.



Определение собственника старинных зданий и сооружений и оформление охранных актов - обязательное условие для внесения в реестр. Он необходим для изучения при работе археологов, строителей, при создании инфраструктурных объектов.