Православные верующие отмечают Рождество Христово
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Это одно из главных событий в религиозном календаре христиан.
В храмах Калмыкии состоялись праздничные богослужения. В Казанском кафедральном соборе Рождественную утреню возглавил архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан.
Он совершил чтение канона Рождества. Священнослужители помазали святым елеем прихожан храма.
За богослужением были оглашены Рождественские послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана.
После священнослужители Казанского собора совершили Божественную литургию.