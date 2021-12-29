Православные верующие отмечают Рождество Христово

Это одно из главных событий в религиозном календаре христиан.

В храмах Калмыкии состоялись праздничные богослужения. В Казанском кафедральном соборе Рождественную утреню возглавил архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан.

Он совершил чтение канона Рождества. Священнослужители помазали святым елеем прихожан храма.

За богослужением были оглашены Рождественские послания Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и архиепископа Элистинского и Калмыцкого Юстиниана.

После священнослужители Казанского собора совершили Божественную литургию.