Полицейские обеспечивают безопасность рождественских мероприятий

В ночь с 6 на 7 января в Калмыкии отмечается один из самых почитаемых и светлых праздников – Рождество Христово. В эту ночь в церквях, храмах и соборах в населенных пунктах региона проходят праздничные Богослужения.

Для обеспечения безопасности во время празднования Рождества задействован личный состав МВД Калмыкии. В охране общественного порядка помимо полицейских принимают участие представители казачьих сообществ.

В ночное время маршруты патрульных нарядов будут приближены к местам проведения богослужений. С целью организации взаимодействия по охране общественного порядка сотрудниками органов внутренних дел проведены встречи с представителями духовенства региона.

Полицейские просят жителей республики проявлять бдительность. Находясь в местах проведения массовых мероприятий, не доверяйте незнакомым людям, берегите свои личные вещи. Если вы заметили подозрительных людей, сумку, коробку, автомобиль – сообщите об этом в органы внутренних дел. Все сигналы будут отрабатываться в оперативном режиме. Своевременное обращение в полицию позволит вовремя принять необходимые меры.