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1 мая, 15:00
Новости

Правопорядок и безопасность на пасхальных мероприятиях обеспечат свыше 200 полицейских

Правопорядок и безопасность на пасхальных мероприятиях обеспечат свыше 200 полицейских

 Помогать им будут, в том числе, сотрудники аппарата МВД Калмыкии и регионального управления Росгвардии.

Перед началом мероприятий будет проведено обследование прилегающих к церквям и храмам территорий с применением служебно-розыскных собак. Будут выставлены и дополнительные наряды.

В ведомстве напоминают, что парковка автомобилей вблизи религиозных объектов будет ограничена.

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