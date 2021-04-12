Правопорядок и безопасность на пасхальных мероприятиях обеспечат свыше 200 полицейских

Помогать им будут, в том числе, сотрудники аппарата МВД Калмыкии и регионального управления Росгвардии.

Перед началом мероприятий будет проведено обследование прилегающих к церквям и храмам территорий с применением служебно-розыскных собак. Будут выставлены и дополнительные наряды.

В ведомстве напоминают, что парковка автомобилей вблизи религиозных объектов будет ограничена.