1 мая, 15:00
Правопорядок и безопасность на пасхальных мероприятиях обеспечат свыше 200 полицейских
Смотрите наши видео на YouTube!
Помогать им будут, в том числе, сотрудники аппарата МВД Калмыкии и регионального управления Росгвардии.
Перед началом мероприятий будет проведено обследование прилегающих к церквям и храмам территорий с применением служебно-розыскных собак. Будут выставлены и дополнительные наряды.
В ведомстве напоминают, что парковка автомобилей вблизи религиозных объектов будет ограничена.