«Невеста из Манджикин». Новая постановка Сергея Бурлаченко

В преддверии долгих праздничных дней жители степного края смогут получить заряд положительных эмоций и хорошего весеннего настроения. Сегодня и завтра на сцене Национального драматического театра состоится премьера на калмыцком языке «Невеста из Манджикин», в постановке Заслуженного деятеля искусств республики Сергея Бурлаченко. А автор пьесы Народный поэт Калмыкии Вера Шуграева. Что же будет представлено на суд зрителям? На генеральной репетиции побывала наш корреспондент Цагана Степанова.

Герои – обычная калмыцкая семья. Ее 79-летний глава, зажиточный вдовец, решает снова вступить в брак. Это приводит в смятение его детей. Они стараются найти ему жену, но неуклюжую и нехозяйственную.

Какие только характеры не представлены в спектакле. Отец Далта «Йоста залу», обаятельная, домовитая вдовушка, взбалмошная невестка, находчивые и предприимчивые дети, а также несколько простодушных деревенских старух, которые тоже не против еще раз побывать замужем. Вся эта головокружительная история разворачивается вокруг невесты из рода Манджикин.

В новом спектакле задействованы 16 артистов. На сцене – и опытные мастера, и молодые таланты.

Режиссер и актеры премьеры хотят донести зрителям, что любви все возрасты покорны.

Национальный колорит, яркие декорации, завораживающая музыка. «Невеста из Манджикин» - станет завершающим спектаклем 84 театрального сезона, который подарил поклонникам Мельпомены 4 премьеры.