В праздничные дни стационарные пункты вакцинации будут работать без изменений

Исключения составят лишь 1,2 и 9 мая. В середине минувшей недели в регион поступила очередная партия антиковидного препарата «Спутник V» 1 и 2 компонента, всего 6 тысяч доз, так что все желающие обезопасить себя и своих близких могут пройти вакцинацию в передвижном медицинском пункте.

Напомним, комплексы вакцинации располагаются в трех точках Элисты - на площадке перед супермаркетом по улице Ленина, у гостиницы в центре степной столицы и на территории оптовой базы.