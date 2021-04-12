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1 мая, 14:14
НовостиCOVID-19ОбществоЗдравоохранение

В праздничные дни стационарные пункты вакцинации будут работать без изменений

В праздничные дни стационарные пункты вакцинации будут работать без изменений

Исключения составят лишь 1,2 и 9 мая. В середине минувшей недели в регион поступила очередная партия  антиковидного препарата «Спутник V» 1 и 2 компонента, всего 6 тысяч доз, так что все желающие обезопасить себя и своих близких могут пройти вакцинацию в передвижном медицинском пункте.

Напомним,  комплексы вакцинации  располагаются в трех точках Элисты - на площадке перед супермаркетом по улице Ленина, у гостиницы в центре степной столицы и на территории оптовой базы.

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