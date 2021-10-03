Нацпроекты - в действии

Более 1 миллиарда 800 миллионов рублей заложено в бюджете Калмыкии в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги».

Из них почти 500 миллионов направлено на ремонт объектов городской агломерации и близлежащих населенных пунктов. Об этом сообщил первый заместитель председателя регионального правительства, министр финансов Очир Шургучеев.

Что касается нацпроекта «Комфортная и городская среда», то в ее рамках продолжается благоустройство парка в 7 микрорайоне. В следующем году начнутся работы по строительству парковой зоны в 1 микрорайоне.

Для того, чтобы ускорить темпы жилищного строительства Калмыкия вошла и в программу «Стимул». Благодаря ей, республика получит из федерального бюджета почти 180 миллионов на прокладку инженерных сетей. Для комплексной жилой застройки коммуникации будут проведены к земельным участкам в Южном районе.

Накануне, на публичных слушаниях был представлен проект ресбюджета на будущие три года.