Правительство России выделило ещё почти 480 млн рублей на выплаты кураторам групп в колледжах

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. На ежемесячное вознаграждение каждому куратору в средних специальных учебных заведениях выделено в общем почти 479,6 миллионов рублей. Начисление выплат началось с 1 сентября, а размер их составляет 5 тысяч рублей.

Работа ведется в рамках поручения Президента. Таким образом поощряется принятие ответственности со стороны педагогов за сопровождение студенческих групп в колледжах и техникумах. Ранее аналогичные выплаты были назначены классным руководителям.