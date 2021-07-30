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4 сентября, 11:13
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Правительство России выделило ещё почти 480 млн рублей на выплаты кураторам групп в колледжах

Правительство России выделило ещё почти 480 млн рублей на выплаты кураторам групп в колледжах

Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. На ежемесячное вознаграждение каждому куратору в средних специальных учебных заведениях выделено в общем почти 479,6 миллионов рублей. Начисление выплат началось с 1 сентября, а размер их составляет 5 тысяч рублей. 

Работа ведется в рамках поручения Президента. Таким образом поощряется принятие ответственности со стороны педагогов за сопровождение студенческих групп в колледжах и техникумах. Ранее аналогичные выплаты были назначены классным руководителям.

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