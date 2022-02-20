Правительство направит более одного миллиарда рублей дополнительно для поддержки социальных работников, оказывающих помощь больным с коронавирусом

Такие меры инициированы Главой государства Владимиром Путиным. Финансовые средства получают сотрудники домов престарелых и интернатов для инвалидов. В Калмыкии денежные выплаты причитаются почти 500 работникам таких стационарных учреждений. Общая сумма составила чуть более 136 миллионов рублей, половина из них – средства федерального бюджета.

С ноября 2020 года выплаты производятся Фондом социального страхования. Премьер – министр Михаил Мишустин подчеркнул , что необходимо внимательно следить, чтобы во всех регионах люди своевременно получали положенное им вознаграждение. Он добавил, что сейчас темпы заболеваемости коронавирусом снижаются. Денежные выплаты производились также и соцработникам, оказывающим помощь на дому.