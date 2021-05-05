15 июня, 09:28
 26 °C
59,25
57,09
  • BANNER
  • marafon
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 июня, 11:21
Новости

Сегодня Национальный драматический театр имени Баатра Басангова выступит на 24 Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны» в Керчи

Сегодня Национальный драматический театр имени Баатра Басангова выступит на 24 Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны» в Керчи
Калмыцкие артисты представят свой легендарный спектакль – музыкальную поэму «Я - Будда» Бориса Манджиева и Виктора Хаптаханова. Постановка, впервые увидевшая свет 15 апреля 2016 года, уже завоевала большое количество театральных наград и снискала любовь тысяч зрителей по всей стране.

Фото взято в телеграм-канале театра.
 
 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия