Калмыцкие артисты представят свой легендарный спектакль – музыкальную поэму «Я - Будда» Бориса Манджиева и Виктора Хаптаханова. Постановка, впервые увидевшая свет 15 апреля 2016 года, уже завоевала большое количество театральных наград и снискала любовь тысяч зрителей по всей стране.
Фото взято в телеграм-канале театра.
15 июня, 11:21
Сегодня Национальный драматический театр имени Баатра Басангова выступит на 24 Международном фестивале античного искусства «Боспорские агоны» в Керчи
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