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9 августа, 10:28
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Правительство России завершает формирование нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

Правительство России завершает формирование нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

Доработанный документ будет представлен Премьер-министру Михаилу Мишустину до конца августа. В поручении главы Правительства России отмечено, что при доработке нацпроекта необходимо уделить внимание доступности туристических услуг для разных социально-демографических групп.

В числе других важных направлений, которые должны быть учтены – цифровизация рынка туристических услуг, повышение производительности труда, развитие отраслевого образования, а также разработка целевой модели контроля качества оказываемых населению туристических услуг.

Сообщили в пресс-службе регионального правительства.

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