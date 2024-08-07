Сегодня в национальной библиотеке состоится презентация книги «Историко-культурное наследие хошутов Калмыкии: исследование и материалы»

Автор научный сотрудник калмыцкого госуниверситета Бадма Меняев. В ней представлены результаты полевых исследований, проводившихся среди хошутов Кетченеровского и Октябрьского районов, а также работы в частных коллекциях, библиотечных и архивных фондах Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН.

Исследование восполнит имеющиеся пробелы в области письменного и устного наследия ойратов мира.