Сегодня в национальной библиотеке состоится презентация книги «Историко-культурное наследие хошутов Калмыкии: исследование и материалы»
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Автор научный сотрудник калмыцкого госуниверситета Бадма Меняев. В ней представлены результаты полевых исследований, проводившихся среди хошутов Кетченеровского и Октябрьского районов, а также работы в частных коллекциях, библиотечных и архивных фондах Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН.
Исследование восполнит имеющиеся пробелы в области письменного и устного наследия ойратов мира.