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9 августа, 08:15
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Сегодня в национальной библиотеке состоится презентация книги «Историко-культурное наследие хошутов Калмыкии: исследование и материалы»

Сегодня в национальной библиотеке состоится презентация книги «Историко-культурное наследие хошутов Калмыкии: исследование и материалы»

Автор научный сотрудник калмыцкого госуниверситета Бадма Меняев. В ней представлены результаты полевых исследований, проводившихся среди хошутов Кетченеровского и Октябрьского районов, а также работы в частных коллекциях, библиотечных и архивных фондах Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН.

Исследование восполнит имеющиеся пробелы в области письменного и устного наследия ойратов мира.

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