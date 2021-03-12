В Калмыкии с приходом тепла начался сезон активности иксодовых клещей

Напомним, это основной переносчик конго-крымской геморрагической лихорадки. Как сообщали сегодня в Региональном управлении Роспотребнадзор, сейчас во всех муниципалитетах прорабатывается вопрос противоклещевой обработки парковых зон, детских садов, школ и сельхозживотных. Специалисты ведомства настоятельно рекомендуют при планировании выезда на природу использовать репелленты и различные спреи против насекомых.