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31 марта, 18:27
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В Калмыкии с приходом тепла начался сезон активности иксодовых клещей

В Калмыкии с приходом тепла начался сезон активности иксодовых клещей

Напомним, это основной переносчик конго-крымской геморрагической лихорадки. Как сообщали сегодня в Региональном управлении Роспотребнадзор, сейчас во всех муниципалитетах прорабатывается вопрос противоклещевой обработки парковых зон, детских садов, школ и сельхозживотных. Специалисты ведомства настоятельно рекомендуют при планировании выезда на природу использовать репелленты и различные спреи против насекомых.

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